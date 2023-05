Chef’s Table S02: smakelijk! • Recensie • 31-05-2016 • leestijd 5 minuten • bewaren

Hoe goed is het nieuwe seizoen Chef’s Table? En met welke aflevering kun je het best beginnen? Foodie Anna de Buck maakt ons lekker.





1.Grant Achatz / Alinea / Chicago

Een paar weken geleden was ik in Chicago. Als ik even doorgespaard had dan had ik kunnen eten bij restaurant Alinea. Als je voor twee personen wilt reserveren, vragen ze je een een borg van een slordige $950 achter te laten – het bedrag dat je minimaal kwijt bent voor een avondje tafelen bij het beste restaurant van Amerika. En na het kijken van de Chef’s table-aflevering over Grant Achatz zou ik het er nog voor over hebben ook. Dineren bij Alinea is namelijk niet gewóón dineren, want niets is er wat het lijkt. Is het theater? Een performance? Therapie of toch een diner? Chef Grant Achatz laat alles bij Alinea eruit zien en smaken zoals je nooit eerder hebt gezien of geproefd. Denk aan een tomaat met het voorkomen van een aardbei en vice versa, een dessert dat als een schilderij op je tafel wordt klaargemaakt en bloemen van tafel die uiteindelijk op je bord eindigen. Ondanks het succes van Alinea gaat het chef Achatz niet altijd voor de wind. Hij krijgt en overwint kanker en verliest bijna zijn smaak. Een intrigerende aflevering die je vanaf de allereerste seconde aan de bank gekluisterd houdt.

2. Alex Atala / D.O.M. / Saõ Paulo:

Wat zou ik in de jaren 80 graag een keer met Alex Atala op stap gegaan zijn! Een Braziliaanse punkrocker die naar Europa gaat om een dosis ‘living the dream’ aan zijn al behoorlijk wilde leven toe te voegen. Om een visum te krijgen, meldt hij zich aan bij een koksschool waar hij bij toeval ontdekt dat het vak van chef hem op het lijf geschreven is. Aflevering twee van Chef’s table neemt ons mee naar Saõ Paulo en naar de jungle van de Braziliaanse Amazone. Het kookboek van chef Atala’s restaurant D.O.M. heb ik al jaren in de kast staan. Niet dat ik er ooit iets uit gekookt heb, want mieren en bloemen uit de Amazone zijn nu eenmaal niet in de Nederlandse supermarkt te vinden. En dat is misschien maar goed ook, want zo blijven de gerechten van D.O.M. een inspiratie om ooit een keer naar Brazilië te reizen. Als jongetje maakte Alex met zijn familie tripjes naar de Amazone, waar hij leerde vissen en jagen. De bijzondere smaak van de Amazone vind je terug in zijn gerechten. Een prachtige aflevering die laat zien hoe een chef trouw blijft aan zijn roots en eigen visie en daarmee langzaam de authentieke Braziliaanse keuken en soul op de kaart zet bij de Brazilianen zelf én ook ver daar buiten.

3. Dominique Crenn / Atelier Crenn / Chicago

De band van een dochter met haar vader is er één die met geen pen te beschrijven is en dat geldt ook voor chef Dominique Crenn. Als achttien maanden oude baby wordt Dominique geadopteerd door het Franse gezin Crenn en groeit op in Bretagne. Haar jeugdherinneringen aan de Bretonse kust en de wandelingen door de sprookjesachtige bossen spelen een grote rol in de eetbare kunstwerkjes die zij serveert in haar restaurant Atelier Crenn te San Fransisco, inderdaad vernoemd naar haar overleden vader. Hier geen traditionele beschrijving van gerechten op een menukaart, maar een gedicht dat het eten tot kunst verheft. Beschreven als een wandeling door het bos tot een dag aan zee. Het restaurant wordt al snel bekroond met twee Michelin-sterren, wat Dominique de eerste vrouwelijke chef in Amerika maakt met deze erkenning. In haar restaurants hangt een intieme sfeer en naast Atelier Crenn opent ze Petit Crenn. Dit restaurant ademt haar moeders gastvrijheid en voelt als een huiskamer waar je aanschuift om lang en uitvoerig te eten en te drinken met vrienden, net als in Frankrijk.

4. Ana Ros / Hisa Franko / Kobarid (Slovenië)

Ook bij je lievelingsserie zit er wel eens een mindere aflevering tussen. Persoonlijk vond ik die over Ana Ros en haar restaurant Hisa Franko het minst interessant. Ik miste hier de diepere rode draad in het verhaal waardoor ik bij de andere afleveringen wél geboeid bleef kijken. Chef Ana Ros raakt bij een bezoek aan restaurant Hisa Franko verliefd op de sommelier en samen nemen zij het restaurant over. Ana heeft op dat moment amper ervaring als chef en leert zichzelf de kneepjes van het vak. Met succes! Het restaurant wordt het beste restaurant in Slovenië en serveert gerechten met louter lokale Sloveense ingrediënten.

5. Enrique Olvera / Pujol / Mexico Stad

Wie wel eens in Mexico op vakantie is geweest of bij een goed Mexicaans restaurant heeft gegeten, kent vast en zeker de ‘mole’-saus. In Pujol, het restaurant van chef Enrique Olvera in Mexico Stad hebben ze het bereiden van de mole, een saus met wel honderd ingrediënten, tot kunst verheven. In deze aflevering van Chef’s table reizen we naar Mexico en krijgen een kijkje in het leven van Olvera, die in zijn restaurant laat zien dat een taco zo veel meer is dan gewoon een taco. Zijn liefde voor koken, ontdekte hij door de vele dinner parties die hij vroeger gaf. In zijn restaurant wordt niet louter met seizoensproducten gekookt, alles mag zolang creativiteit maar centraal staat. Olvera heeft het vermogen om van ingrediënten die gewoonlijk gebruikt worden in poor man’s dishes iets bijzonders te maken. En wat dacht je van een saus van Chicatana-mieren? Bij Pujol draait alles om traditie/autenticiteit in een nieuw jasje.

6. Gaggan Anand / Gaggan / Bangkok

Als je aan Indiaas eten denkt, denk je misschien niet direct aan culinaire hoogstandjes. Dat is voorbij als je Chef’s table hebt gezien met Gaggan Anand. Deze chefkok wist als klein jongetje al dat studeren niets voor hem was – nee, hij wilde chef worden. En niet zomaar een chef, maar de beste chef van India. Als hij in 2007 naar Bangkok vertrekt voor een consultancy klus gaat hij daar nooit meer weg als hem een eigen restaurant aangeboden wordt. Het is zijn droom om modern Indiaas eten op de kaart te zetten, in plaats van de geijkte curry. Als iemand hem de naam El Bulli tipt, raakt Gaggan in de ban van het moleculaire koken en probeert alle technieken uit El Bulli’s kookboeken onder de knie te krijgen voor zijn eigen moderne Indiase gerechten. Dít moet de stijl van koken worden in zijn nieuwe restaurant. Na een stage bij El Bulli opent hij Gaggan in Bankok. Moderne Indiase gerechten die stuk voor stuk terug te voeren zijn tot lokaal en authentiek streetfood. In 2015 wordt Gaggan verkozen tot het beste restaurant in heel Azië.

Chef’s table S2 is vanaf nu te zien op Netflix

Anna de Buck is oprichtster van lifestyle blog yourlittleblackbook.me