Champion S01E01: spannende familievete in Londense muziekwereld

Totdat andere spelers in de Londense muziekindustrie beginnen in te zien dat Vita ook talent heeft, of misschien wel het grote talent is van de twee. Op dat moment, tegen het einde van de pilotlaflevering van Champion, ontaardt de dramaserie in een familievete. Bosco verwacht eeuwige loyaliteit, maar Vita kan zingen. ‘Wanneer ga je dat doen als je ook voor mij werkt?’, vraagt de rapper. Dat lijkt een naïeve vraag: Vita is met haar gedachten al elders, ze kiest voor zichzelf. Die dynamiek tussen Bowens en Kamulete zorgt in de eerste aflevering al voor flink wat vuurwerk.