Cézanne et moi: win een reis naar Frankrijk!

Cézanne et moi

Cézanne et moi verdiept zich in de vriendschap tussen Paul Cézanne en Émile Zola.

Tijdens het kijken naar Cézanne et moi kun je de lavendel bijna ruiken en de zon voelen branden. Wat dat betreft heeft regisseur Danièle Thompson al een slag gewonnen, want de film, over de vriendschap tussen kunstenaar Paul Cézanne (1839-1906) en schrijver Émile Zola (1840-1902), speelt zich af in het fotogenieke Aix-en-Provence in het zuiden van Frankrijk.

Thompson stuitte vijftien jaar geleden op een onderwerp dat haar niet meer losliet: ze wist dat Cézanne en Zola jeugdvrienden waren, dat ze onafscheidelijk waren geweest – de eerste afkomstig uit een welgesteld gezin, de ander met een arme achtergrond. Wat ze niet wist, en destijds las, was dat de twee op latere leeftijd ruzie hebben gekregen en de vriendschap tot een einde kwam. ‘Hoe kan het,’ zegt ze, ‘na bijna een heel leven zo diep bevriend te zijn geweest, vanaf je jonge jaren – er zijn zelfs verhalen dat ze elkaars minnaressen deelden – dat je dan toch bijna aan het eind van je leven nog dusdanig geraakt kunt worden door de ander dat je de vriendschap opzegt? Dat intrigeerde mij. Ik ben vervolgens echt in de ban geraakt van het duo. Las alles wat los en vast zat, boekte reizen naar landen waar schilderijen van Cézanne hingen, las al het werk van Zola, al hun brieven, alle secundaire literatuur en ben aan de slag gegaan om een scenario te schrijven waarin ik dit dilemma probeer te ontrafelen.’

‘Of mijn verhaal historisch correct is? Het grappige is dat al schrijvende er meer bekend werd. Zo liet ik de vrouw van Zola een voormalige minnares van Cézanne zijn – en dat bleek te kloppen. Maar goed, je moet om een speelfilm te maken, biografisch of niet, jezelf wat dichterlijke vrijheid gunnen anders wordt het te krampachtig.’ Wat de reden was dat de vriendschap werd opgezegd? Thompson: ‘Dat was toch het verschijnen van Zola’s roman L’Oeuvre in 1886, waarvoor Zola zijn inspiratie had gehaald uit Cézanne, hun jeugd, hun obsessies en discussies en daarbij zich eveneens wat vrijheden had gepermitteerd die Cézanne niet erg kon waarderen. Het werd zo’n bom onder hun vriendschap dat het deze niet overleefde. Ze zeggen wel eens dat vriendschap moeilijker is dan liefde en dat je ‘verraad’ van een vriend slechter kunt vergeven dan dat van een geliefde. Dat zou best zo kunnen zijn. Het is ook zo dat Zola binnen vijf jaar na de ruzie is overleden en nog een vrij turbulente tijd beleefde in zijn privé-leven. Misschien dat als er langer de tijd was geweest, ze elkaar weer hadden teruggevonden, want Cézanne vond juist op het eind van zijn leven wat meer rust.’

Cézanne et moi draait vanaf 29 december in de bioscoop.