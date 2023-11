Celblok H: dramaserie met Isa Hoes verschijnt bij Videoland

Het Nederlandse gevangenisdrama Celblok H wordt op 9 december beschikbaar gesteld bij Videoland: het gaat om alle vier de seizoenen, goed voor 46 afleveringen. Isa Hoes (All Stars & Zonen) is in de serie te zien als Suzanne Kramer, die nadat ze haar gewelddadige man probeert te vermoorden terechtkomt in het keiharde gevangeniswezen, waar ze naar verloop van tijd echter steeds meer de macht naar zich toetrekt. In het eerste seizoen moet ze een kant kiezen in de strijd tussen medegevangenen Alexandra Holt (Inge Ipenburg) en Frederica Hendriks (Eva van de Wijdeven). Verder zijn er rollen voor Christine van Stralen, Imanuelle Grives en Eva Poppink. Celblok H is een adaptatie van het Australische Wentworth. De Nederlandse bewerking was in handen van een aantal van de makers van Dokter Tinus.