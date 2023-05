CBS werkt aan Big Bang Theory-spin-off over een jonge Sheldon Cooper

CBS smeedt plannen voor een spin-off van The Big Bang Theory. De prequel moet zich richten op een jonge Sheldon Cooper.

Jim Parsons, die in The Big Bang Theory gestalte geeft aan de volwassen Sheldon Cooper, zal aantreden als producent, samen met The Big Bang Theory-bedenker Chuck Lorre ( Disjointed ) en showrunner Steve Molaro. Bill Prady – net als Lorre een van de bedenkers van The Big Bang Theory – zal zich naar alle waarschijnlijkheid ook bij dat trio voegen. Volgens Variety staat men op het punt groen licht te geven aan een eerste script, dat Molaro op papier mag gaan zetten. De serie zal zich focussen op Sheldons jeugd in Texas. De serie bevatte al veel verwijzingen naar zijn jonge jaren en ook zijn moeder Mary is al regelmatig te zien geweest. Zij wordt dan nog gespeeld door Laurie Metcalf (Roseanne), die dit jaar een Emmy-nominatie ontving voor haar gastrol.

The Big Bang Theory is nog altijd de best bekeken komedie op de Amerikaanse televisie, iets wat vrij uniek is voor een serie die al aan zijn tiende seizoen bezig is. Hoofdrolspelers Jim Parsons, Johnny Galecki en Kaley Cuoco verdienen momenteel een miljoen dollar per aflevering, wat neerkomt op 24 miljoen dollar per seizoen.