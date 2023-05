CBS reageert op vertrek Hawaii Five-O castleden • Nieuws • 07-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het is zender CBS niet gelukt om acteurs Daniel Dae Kim en Grace Park te behouden voor het achtste seizoen van Hawaii Five-O.

Op dinsdag liet Kim weten met pijn in het hart afscheid te nemen van de serie, waarvan de productie volgende week weer wordt hervat. Zijn contractonderhandelingen waren definitief spaak gelopen. Kim bleef zelf nog redelijk cryptisch, maar volgens verschillende bronnen krijgen hij en Park tien tot vijftien procent minder betaald dan collega’s Alex O'Loughlin en Scott Caan en was dat voor hen de reden om te stoppen. CBS heeft inmiddels gereageerd op het vertrek van de twee Aziatische castleden. De zender heeft er naar eigen zeggen alles aan gedaan om ze te behouden, door ze ‘significante’ salarisverhogingen aan te bieden. Het is echter niet bekend om wat voor geldbedragen het in dit geval ging.

Hoewel de reboot van Hawaii Five-O is gebouwd om de personages van O’Loughlin en Caan, speelden Kim en Park al vanaf de start in 2010 eveneens hoofdrollen in de serie.