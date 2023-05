CBS onthult eerste trailer voor The Good Fight • Nieuws • 10-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

CBS brengt dit jaar een spin-off van The Good Wife naar hun streamingplatform. Christine Baranski keert terug als Diane Lockhart.

The Good Fight pakt de draad een jaar na het einde van The Good Wife weer op. Diane Lockhart is dan het slachtoffer geworden van een grote oprichtingspraktijk. Ze raakt al haar geld kwijt en ook de carrière van haar jonge protegee en tevens petekind Maia (Rose Leslie uit Game of Thrones ) is geruïneerd. Het tweetal besluit te verkassen naar Chicago en gaat daar aan de slag bij het advocatenkantoor van Lucca Quinn (Cush Jumbo). Julianna Margulies zal niet terugkeren als Alicia Florrick, maar makers Robert en Michelle King hebben al wel een aantal andere bekende gezichten uit The Good Wife bevestigd voor de spin-off. Zo is Sarah Steele als Marissa Gold nu een vast onderdeel van de cast en daarnaast gaan we straks ook Carrie Preston en Gary Cole opnieuw tegenkomen.

De spin-off bestaat uit 10 afleveringen. Na de première op 19 februari zal de serie exclusief verhuizen naar CBS All Access. De zender hoeft op hun online platform geen rekening te houden met reguliere televisie-restricties en daardoor zal Baranski's personage zo nu en dan daadwerkelijk gaan vloeken. Dat mag ze echter nog niet in de trailer.