CBS onthult eerste promo voor The Good Fight • Nieuws • 20-12-2016

Op 19 februari debuteert CBS een spin-off van The Good Wife. De eerste beelden van The Good Fight zijn inmiddels opgedoken.

De spin-off pakt de draad een jaar na het einde van The Good Wife weer op. Uit de originele serie keren onder andere Christine Baranski en Cush Jumbo terug. Nieuwe is Rose Leslie, vooral bekend als Ygritte in Game of Thrones. Leslie speelt Maia Lockhart, de peetdochter van de door Baranski gespeelde Diane Lockhart. De twee zien de reputatie van hun advocatenkantoor door externe krachten geruïneerd worden en gaan vervolgens noodgedwongen in Chicago aan de slag bij het kantoor van Lucca Quinn ( Jumbo ). Uit The Good Wife is verder Sarah Steele van de partij als Marissa Gold. Andere acteurs die terugkeren voor gastrollen zijn Zach Grenier, Jerry Adler en Gary Cole. Daarnaast krijgt Carrie Preston weer een gastoptreden als de eigenzinnige, maar briljante advocate Elsbeth Tascioni.

The Good Fight is afkomstig van de makers van The Good Wife , dat bij ons te streamen is op Netflix . Na de tv-uitzending van de eerste aflevering zal de serie exclusief verhuizen naar CBS All Access, het streamingplatform van CBS, waar de zender later dat jaar ook Star Trek Discovery beschikbaar stelt.