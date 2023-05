CBS bestelt pilot van The Rainmaker • Nieuws • 15-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een van de populairste boeken van John Grisham wordt mogelijk een televisieserie. CBS heeft een pilot besteld van The Rainmaker.

De pilot is afkomstig van Michael Seitzman en Brett Mahoney, eerder samen werkzaam aan de door Seitzman bedachte ziekenhuisserie Code Black , eveneens te zien op CBS. Het boek draait om de jonge advocaat Rudy Baylor, die nergens aan de bak kan komen, maar plots een belangrijke zaak tegen een frauduleuze verzekeringsmaatschappij in de schoot krijgt geworpen. De verfilming is een passieproject voor Seitzman, die Baylor altijd al zag als het ideale personage voor een televisieserie. Mahoney was ooit zelf werkzaam als advocaat, voordat hij als schrijver en producent aan de slag ging voor series als The Following en Eli Stone. Tot slot zal ook Grisham zelf aantreden als producent, om de verfilming van zijn werk in goede banen te leiden.

Eerder kregen de door Grisham geschreven boeken The Client en The Firm al tv-adaptaties. The Rainmaker werd in 1997 al eens verfilmd door Francis Ford Coppola ( The Godfather ). Toen gaf een jonge Matt Damon gestalte aan Rudy Baylor en was er ook een bijrol voor Homeland -actrice Claire Danes. Die filmversie wordt door veel mensen nog altijd gezien als de beste Grisham-verfilming ooit gemaakt.