CBS bestelt nieuwe pilot van het duo achter How I Met Your Mother

Carter Bays en Craig Thomas keren terug naar CBS met een nieuwe familiekomedie. Het duo had eerder al veel succes op de zender met de sitcom How I Met Your Mother , dat in 2014 na ruim 200 afleveringen ten einde kwam.

Hun nieuwe sitcom draait om Izzy en Chris, twee ouders van in de twintig, die hun pasgeboren dochter proberen op te voeden. Daarbij moeten ze rekening houden met de wensen van hun twee totaal verschillende – eentje is Italiaans en eentje is Puerto Ricaans – families. Bays en Thomas ontwikkelden de pilot in samenwerking met Chris Distefano. Het concept is gebaseerd op het leven van Distefano; zelf een Italiaans-Amerikaanse komiek uit Brooklyn, die trouwde met een vrouw uit Puerto Rico. Bekijk hieronder een optreden van Distefano bij Late Night with Seth Meyers , waarin hij vertelt over zijn familie.

CBS heeft al groen licht gegeven aan een pilot. Er waren meerdere zenders geïnteresseerd in het nog titelloze project, dus men verwacht dat de pilot-deal met Bays en Thomas straks gewoon uit zal monden in een volledig eerste seizoen. In de tussentijd kun je alle 9 seizoenen van How I Met Your Mother terugkijken op Netflix.