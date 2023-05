Casual S02E01: terug naar de vrolijkheid • Recensie • 09-06-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het eerste seizoen Casual eindigde met een snik, maar de opgewektheid is terug. Als Alex zich nou maar toelegt op drank en vrouwen!

Hulu’s Casual geeft een kijk in het leven van Alex (Tommy Dewey), mede-oprichter van online datingsite Snooger.com, waar hij zijn zelfgeschreven algoritme gebruikt om dates te fixen. Naast zijn reguliere profiel dat speciaal gebouwd is om dates te scoren, heeft hij nog een geheim tweede profiel waar hij zijn ware ik laat zien – en dat nog geen enkele match heeft opgeleverd. Hij woont samen met zijn zus, psychologe Valerie (Michaela Watkins) die, na het vreemdgaan van haar echtgenoot en de onvermijdelijke scheiding erna, dakloos geworden is samen met haar dochter. Alex gebruikt de datingsite om de wat timide Valerie de wereld van vrijblijvende hook-ups te laten ontdekken. Terwijl hij zijn zus helpt, vindt Alex een beste vriend in een van Valerie’s onenightstands, Leon (Nyasha Hatendi), een beleefde en rustige componist die semi-ongewild wordt meegesleurd in Alex’ avonturen. Ondertussen is dochter Laura (Tara Lynne Barr) met haar eigen zoektocht bezig op die ongemakkelijke leeftijd van 16. Wat volgt is een tiendelige, emotionele achtbaan waarin je steeds meer inzicht krijgt in de familiedynamiek, zeker als moeder (Frances Conroy) langskomt.

Seizoen twee is op 7 juni gestart met een dubbele aflevering waarin we Alex, Valerie, Laura en Leon na een turbulente reeks gebeurtenissen weer terugvinden.

Waar ‘After laughter, comes tears’ het motto van seizoen één was, begint het tweede seizoen met een frisse, opgewekte blik. Na een break-up met een match op zijn geheime profiel is Alex de fases van verwerking aan het doorlopen. Valerie ergert zich aan fase drie van ‘zelfverbetering’ en vraagt Leon om te zorgen dat haar broer teruggaat naar fase één: drank en vrouwen.

Casual, seizoen 2, vanaf 7 juni op Hulu (USA)