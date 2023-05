Castlevania S02 krijgt meer afleveringen

Netflix heeft besloten om het aantal afleveringen voor het tweede seizoen van Castlevania te verdubbelen.

Al voor de release van het eerste seizoen ( lees de recensie ) afgelopen vrijdag, was de serie zeker van ook een tweede seizoen. Netflix maakte bekend dat die tweede reeks straks acht afleveringen krijgt. Het eerste seizoen bestond nog uit vier afleveringen. Castlevania is een tekenfilmadaptatie van de gelijknamige videogames van Konami. Richard Armitage (The Tooth Fairy in Hannibal) is te horen als vampierjager Trevor Belmont, die het opneemt tegen Dracula, met de stem van Graham McTavish (The Saint of Killers in Preacher ). Het verhaal is afkomstig van striplegende Warren Ellis, onder meer bekend van Iron Man. De door Ellis bedachte Extremis-verhaallijn werd tevens gebruikt voor de derde Iron Man-film.