Castle Rock: teaser voor Stephen King-serie

De eerste teaser voor Castle Rock neemt je mee naar de wereld van auteur Stephen King.

De serie speelt zich af in het door King bedachte plaatsje Castle Rock, waar we een aantal bekende personages tegenkomen in compleet nieuwe verhalen. Zo geeft Scott Glenn ( The Defenders ) gestalte aan de voormalige sheriff Alan Pangborn, eerder te zien in de verfilming van Needful Things. Castleden Melanie Lynskey, Sissy Spacek en Bill Skarsgard spelen speciaal voor de serie bedachte personages, maar hebben wel allemaal een eerdere King-connectie; Lynskey was te zien in de miniserie Rose Red, Spacek gaf ooit gestalte aan Carrie in de film van Brian De Palma en Skarsgard maakte onlangs kinderen bang als Pennywise in It . Jane Levy (Evil Dead, Don’t Breathe ) speelt Jackie, de door de dood geobsedeerde amateur-historicus van Castle Rock.