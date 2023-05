Casting JonBenet: Onconventionele documentaire over onopgeloste moord • Netflix , Recensie • 30-04-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Casting JonBenet is een onconventionele documentaire over de JonBenét Ramsey moordzaak.

In de jaren negentig werd Amerika wakker geschud door de plotselinge moord op het zesjarige schoonheidskoninginnetje JonBenét Ramsey, de voormalige Little Miss Colorado. De documentaire Casting JonBenet duikt in de mediahysterie, de nasleep van de onopgeloste moord en de onverzadigbare behoefte van mensen om te roddelen.

De Australische regisseur Kitty Green (Ukraine is Not a Brothel) bracht vijftien maanden door in de stad Boulder in Colorado, waar Ramseys lichaam werd gevonden op tweede kerstdag 1996 in de kelder van haar ouderlijk huis. Het meisje was gewurgd en met ingeslagen schedel verstopt onder een deken. De verdenking viel al snel op haar ouders, aangezien er geen sporen van braak waren. De publieke fascinatie die voor de moordzaak ontstond, is deels te herleiden naar de populariteit van schoonheidswedstrijden voor jonge meisjes en het ogenschijnlijk perfecte Amerikaanse leven van het welgestelde gezin. De moord werd nooit opgelost. Al meer dan twintig jaar speculeren de media over de mogelijke dader.

De documentaire bevat geen nieuwsclips of beelden van Ramsey. In plaats daarvan wordt de zeer publieke tragedie weergegeven door reconstructief acteerwerk. Regisseur Green liet zowel acteurs als mensen uit de omgeving, vaak met weinig tot geen acteerervaring, auditeren voor de rol van Ramsey, de rol van haar ouders John en Patsy en haar oudere broer Burke. De acteurs bespreken tijdens de audities feiten en details rond de moord, en door het acteerwerk komen de gesimuleerde emoties samen met de echte emoties. Het is overigens duidelijk dat het doel van de documentaire niet de – onvolledige – film binnen de film is. De interviews tonen de verscheidenheid aan meningen die binnen de publieke opinie bestaan, en Green biedt de acteurs de mogelijkheid om hun eigen herinneringen, hypotheses en persoonlijke gevoelens te bespreken over de Ramsey-zaak.

Casting JonBenet is geen biografisch portret, maar eerder een schets van de samenleving en de nasleep van de onopgeloste moord op JonBenét Ramsey. De onconventionele documentaire maakt duidelijk dat we waarschijnlijk nooit zullen weten wie het meisje heeft vermoord. Maar wat zich dan ook in het huis heeft afgespeeld, het verdient een genuanceerdere blik dan de media tot dusver hebben toegestaan.

Casting JonBenet, vanaf 28 april op Nteflix