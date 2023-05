Cast voor Unsolved-pilot zo goed als compleet

USA werkt aan een pilot over de moorden op Tupac ‘2Pac’ Shakur en Christopher ‘The Notorious BIG’ Wallace. De rollen van de twee iconische rappers zijn inmiddels gecast.

In Unsolved zal Marcc Rose te zien zijn als 2Pac, terwijl Wavvy Jonez gestalte geeft aan The Notorious BIG. Beide zijn relatieve nieuwkomers, hoewel Rose al eerder heel kort te zien was als Shakur in Straight Outta Compton , een speelfilm over de opkomst van de rapformatie NWA. Voor Jonez, in het dagelijks leven ook zelf een rapper, is Unsolved zijn eerste acteerklus. Shakur overleed in 1996 aan de gevolgen van een drive by shooting en in 1997 werd ook Wallace doodgeschoten. De daders werden nooit gepakt, maar agent Greg Kading werkte aan beide zaken en schreef een boek over zijn ervaringen, dat als blauwdruk gebruikt zal worden voor de serie. Josh Duhamel ( Las Vegas, Battle Creek ) zal in de pilot te zien zijn als Kading. Zijn LAPD-collega's Russell Poole en Daryn Dupree worden gespeeld door Jimmi Simpson ( Westworld ) en Bokeem Woodbine ( Fargo ).