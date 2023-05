Cast van Love Actually terug voor tv-reünie • Nieuws • 23-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De cast van de romkom Love Actually herenigt voor een sketch die dient als een soort van sequel. Bekijk alvast de teaser.

De sketch is onderdeel van de Red Nose Day Special, waarmee men elk jaar geld inzamelt voor het goede doel. Een flink gedeelte van de cast van de film werkt mee aan de sketch; Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Lucia Moniz, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson, Bill Nighy, Marcus Brigstocke en Rowan Atkinson hebben allemaal al toegezegd. Het filmpje duurt ongeveer 10 minuten, waarbij de kijker te zien krijgt hoe het de personages veertien jaar later is vergaan. Castlid Alan Rickman overleed echter begin vorig jaar en daarom besloot schrijver en regisseur Richard Curtis de verhaallijn met hem en Emma Thompson – die in de film gestalte gaf aan de vrouw van Rickmans personage – uit respect geen vervolg te geven in de sketch.

Bekijk hieronder de teaser, waarin de acteurs gebruik maken van de uit de film bekende borden. De Red Nose Day Special is vrijdag te zien op BBC One.