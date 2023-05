Cast derde seizoen Fargo zo goed als compleet

Zender FX breidt de cast van het derde seizoen van Fargo uit. Ze voegen onder meer twee acteurs uit de serie Boardwalk Empire toe.

Ewan McGregor was al gecast in de hoofdrol. Hij speelt een dubbelrol als Emmit, een knappe en succesvolle zakenman, en diens jaloerse broer Ray, een dikke en kalende reclasseringsambtenaar. Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein in Boardwalk Empire) is net gecast als Emmits rechterhand en raadgever Sy Feltz. David Thewlis (Harry Potter en het aankomende Wonder Woman) geeft gestalte aan V.M. Vargas, een mysterieuze kapitalist die Emmit op de hoogte stelt van het feit dat zijn werkgevers in zee zijn gegaan met een aantal criminele types. Jim Gaffigan ( The Jim Gaffigan Show ) zal te zien zijn als de rechterhand van de door Carrie Coon gespeelde politiechef, Scoot McNairy (Halt and Catch Fire) speelt stoner en ex-crimineel Maurice LeFay en Shea Whigham (Steve Buscemi's broer in Boardwalk Empire) geeft gestalte aan de politiechef van Meeker County.