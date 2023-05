Case S01: kille crimeserie in zonnig IJsland • Netflix , Recensie • 22-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Case is een typische Scandicrimeserie, maar heeft te vlakke personages en een te voorspelbaar plot.

De afgelopen jaren kwamen er veel Engelse bewerkingen van crimeseries uit Scandinavië op de markt. Zo is het Amerikaanse The Killing gebaseerd op de Deense televisieserie Forbrydelsen , en is van het Zweedse Wallander inmiddels ook een Britse versie gemaakt. Scandicrime wordt steeds populairder, en ook de originele versies krijgen steeds meer fans. Een bekend voorbeeld is The Bridge uit Denemarken en Zweden, maar ook Trapped uit IJsland was een hit. Op Netflix is nu een IJslandse crimeserie uit 2015 beschikbaar: Case.

Scandicrime kenmerkt zich door trage beelden, een realistische stijl, en een duistere stemming. Het genre is immens populair, wat het voor series als Case makkelijk maakt mee te liften op het succes. Case begint met een norse en antisociale rechercheur die een veertienjarig vermoord meisje vindt. Samen met een uitgerangeerde alcoholistische advocaat probeert zij de zaak op te lossen. Het blijkt om een meisje te gaan dat vanwege mishandeling bij een pleeggezin is ondergebracht. Toch ondervraagt de politie niet de biologische ouders, noch haar drugsverslaafde zus. Het pleeggezin heeft ook zo zijn geheimen, de serie draait om chantage, bedrog en kinderporno – vlak voor haar dood blijkt het meisje verkracht te zijn. Dit alles speelt zich af in een IJslandse zomer, waar de zon niet onder gaat maar de sfeer toch grimmig en grijs blijft, en bij vlagen te naar is om te blijven kijken.

Het zijn niet de meest originele thema’s. Opnieuw leidt vrouwelijke tienerseksualiteit tot zedeloosheid en moord. Daarnaast vertonen de hoofdpersonen haast geen emoties. In de meeste detectiveseries is geen enkele rechercheur bijzonder vrolijk of sociaal, maar dit gegeven maakt ze juist intrigerend of speciaal. In Case blijft de rechercheur Gabriela (Steinunn Ólína Porsteinsdóttir) echter onaangedaan door het geestelijk trauma dat haar zus heeft opgelopen, en hoewel er twee keer wordt gehint dat ze misschien wel lesbisch is, wordt er verder in de serie niks mee gedaan. Het personage van de zelfdestructieve advocaat, Logi, krijgt iets meer aandacht. Toch is het niet duidelijk waarom hij zich zo voor deze zaak interesseert en alles op alles zet om de waarheid boven water te halen.

Case bestaat uit negen afleveringen van vijfenveertig minuten en lijkt een opvolging op de IJslandse serie Réttur , waarin het karakter Logi ook voorkomt. Het gehele seizoen is beschikbaar op Netflix.

