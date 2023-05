Carrie Fisher nog 2 keer te horen in Family Guy

De eergisteren overleden Carrie Fisher zal nog te horen zijn in twee aankomende afleveringen van Family Guy. De uitzenddata zijn niet bekend.

Fisher maakte in 2005 haar debuut in de komische animatieserie als Angela, de bazin van de bierbrouwerij waar Peter Griffin werkzaam is. Ze was in totaal in 20 afleveringen van Family Guy te horen, recentelijk nog in een aflevering die werd uitgezonden op 4 december. De 60-jarige Star Wars -actrice overleed deze week aan de gevolgen van een hartaanval, maar Variety bevestigt dat ze haar voice-over werk voor de desbetreffende afleveringen al had afgrond. ‘Carrie Fisher was slim, grappig, getalenteerd en verrassend. Het was altijd heel plezierig om bij haar in de buurt te zijn’, schreef Family Guy -bedenker Seth MacFarlane na haar overlijden op Twitter. Vlak voor haar dood was Fisher nog in Engeland voor de opnamen van het nieuwe seizoen van Catastrophe , een Britse serie die in Amerika te zien is op Amazon , maar Nederland nog niet heeft bereikt.