Carpool Karaoke spin-off onthult eerste beelden

Apple gaf een trailer vrij voor hun nieuwe serie Carpool Karaoke, dat ooit begon als onderdeel van The Late Late Show with James Corden.

Onlangs kocht Apple het Carpool Karaoke -concept van CBS, nadat het talkshow-segment enorm populair was geworden. Bij elkaar opgeteld waren alle filmpjes namelijk goed voor zo’n 800 miljoen online views en de nummers die aan bod kwamen, werden na afloop telkens volop gekocht en gestreamed via Apple. De trailer voor de spin-off debuteerde tijdens de door James Corden gepresenteerde uitreiking van de Grammy’s , waar Adele – zelf ook ooit deelnemer van Carpool Karaoke – de grote winnaar was. Apple strikte voor hun versie onder andere Billy Eichner , Alicia Keys, John Legend, Ariana Grande en Seth MacFarlane . Corden treedt aan als producent, maar is niet meer de vaste bestuurder van de auto; zijn plek wordt soms overgenomen door iemand anders. Daarnaast zullen ook de locaties waar men al zingend naartoe rijdt een grotere rol gaan spelen. Zo begeven John Cena en Shaquille O’Neal zich tevens op een basketbalveldje. Will Smith en James Corden ruilen de auto zelfs in voor een helikopter.