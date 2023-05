Carol Burnett terug op tv in serie met Amy Poehler • Nieuws • 22-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De 83-jarige Carol Burnett krijgt voor het eerst een vaste rol in een sitcom. De comédienne zal in de serie te zien zijn naast Amy Poehler.

Burnett maakte in de jaren 60 en 70 furore op televisie met The Carol Burnett Show, een variétéprogramma vol sketches en parodieën. De serie was destijds van grote invloed op toekomstig Saturday Night Live-castlid Amy Poehler, die eerder dit jaar nog een Lifetime Achievement Award aan haar uitreikte. In de serie speelt Poehler een vrouw die samen met haar gezin de kans krijgt om het huis van hun dromen te kopen. Er zit wel een addertje onder het gras; de huidige eigenaar (Burnett) wil het optrekje alleen betaalbaar maken, wanneer zij tot aan haar dood bij het gezin in huis mag blijven wonen. Het script is afkomstig van Michael Saltzman, een van de schrijvers van de sitcom Murphy Brown, die de laatste jaren nog werkzaam was aan series als Mad Men en Hell on Wheels. Saltzman en Poehler zullen voor de nieuwe komedie eveneens aantreden als producenten.

Amy Poehler was na SNL nog jarenlang te zien in de sitcom Parks and Recreation. Burnett speelde onlangs nog gastrollen in Hawaii Five-O en Glee. Beide actrices waren eerder al samen te horen in de tekenfilm The Secret World of Arrietty. Hieronder vertelt Poehler over de invloed die Carol Burnett had op haar eigen carrière.