Carey Mulligan gecast in BBC-miniserie Collateral

Carey Mulligan (Shame) krijgt de hoofdrol in Collateral op de BBC. De miniserie zal worden geschreven door David Hare.

Hare staat vooral bekend om zijn werk in het theater, maar behaalde in het verleden ook successen met filmscripts. Zo ontving hij Oscarnominaties voor zijn schrijfwerk aan The Hours (waar Nicole Kidman een Oscar voor won) en The Reader (waar Kate Winslet een Oscar voor won). Mulligan speelde eerder de hoofdrol in een recente revival van het door Hare geschreven toneelstuk Skylight , waar ze destijds een Tony-nominatie voor kreeg. Over hun nieuwe samenwerking weten we – op de titel na – nog bijna niets, behalve dat het verhaal draait om de huidige staat van de natie en zich afspeelt over een tijdspanne van vier dagen. De Britse S.J. Clarkson, die de laatste jaren voornamelijk werkte aan Amerikaanse series als Dexter en Jessica Jones , mag gaan regisseren.

Collateral zal bestaan uit vier afleveringen. De opnamen beginnen in april. Mulligan is later dit jaar ook nog te zien in Mudbound , een film die na alle positieve kritieken op Sundance voor 12,5 miljoen dollar werd aangekocht door Netflix.