Cara Delevingne gecast in Carnival Row

Cara Delevingne zal te zien zijn naast Orlando Bloom in de Amazon-serie Carnival Row.

De fantasyserie speelt zich af in een door oorlog verwoest land vol mythische wezens. Vele van hen vluchten naar de door mensen bewoonde stad Burgue. Delevingne geeft gestalte aan Vignette Stonemoss, die eveneens onderdak zoekt in deze stad, maar daar te maken krijgt met hevige vooroordelen tegen haar soort. Net als tegenspeler Orlando Bloom (Lord of the Rings, Pirates of the Caribbean ) is ook Delevingne bekend met fantasy en sci-fi. Ze speelde de magische Enchantress in Suicide Squad en was onlangs te zien in Valerian and the City of a Thousand Planets. Verder behoort ook het deze week in de bios verschenen Tulip Fever, dat zich afspeelt in het Nederland van de 17de eeuw, tot haar credits.