Captive S01: acht ontvoeringszaken van alle kanten • Netflix , Recensie • 10-12-2016

De nieuwe documentaireserie Captive belicht acht ontvoeringen, gijzelingen en afpersingen. De dader is soms het slachtoffer en dan weer andersom.

Het eerste seizoen van de Netflix-documentaireserie belicht in acht afleveringen waargebeurde ontvoeringen, gijzelingen en afpersingen. Er verschijnen regelmatig berichten over ontvoeringen in het nieuws, maar hoe die nou opgelost worden en wat de slachtoffers precies hebben meegemaakt, blijft vaak onbekend. Captive brengt daar verandering in. De afleveringen van deze nieuwe variant van true crime-series zitten bovendien goed in elkaar door de verwevenheid van drie filmische elementen.

De afleveringen zijn opgebouwd uit interviews, archiefmateriaal en zeer esthetische, in scène gezette fragmenten (de producenten zitten ook achter Mr. & Mrs. Smith en The Bourne Identity). We krijgen de misdaad vanuit verschillende perspectieven te zien. Zo zijn in sommige afleveringen de interviews gehouden met zowel de slachtoffers als de daders. Maar er komen ook andere partijen aan het woord: de autoriteiten, de onderhandelaars, familie en vrienden van de slachtoffers. Hierdoor krijgt de kijker mee hoe ingewikkeld het onderhandelingsproces in dit soort situaties is.

De thema’s menselijkheid en waardigheid komen in elk verhaal terug. De slachtoffers zijn gevangen gehouden gedurende periodes variërend van acht dagen tot meer dan een jaar, maar ieder van hen onderstreept dat hij zijn menselijkheid en waardigheid heeft geprobeerd te behouden. De slachtoffers vertellen dat ze, ondanks de situatie waarin ze verkeerden, een routine voor zichzelf bleven zoeken, maar ook dat zij de menselijkheid in hun ontvoerders probeerden te zien door hun bijvoorbeeld bijnamen te geven. Ieders behoefte om als mens gezien te worden komt het meest bovendrijven wanneer de daders het woord nemen. Zo zegt een van hen: 'Wij hebben ook gevoelens.'

Naast de ontvoeringen komen ook dieperliggende kwesties aan het licht die aan het denken kunnen zetten. 'De vrijheid die wij hier in de Westerse samenleving hebben, is van onschatbare waarde,' zegt een slachtoffer. 'Ik denk dat we haar voor lief nemen en ik denk dat we ons daar meer bewust van moeten zijn.'

De verhalen laten zien dat ontvoeringen vaak voortkomen uit klassenongelijkheid, armoede en de complexiteit van machtsstructuren. Helaas wordt tijdens de een uur durende afleveringen niet veel aandacht besteed aan de context waarin een ontvoering heeft kunnen plaatsvinden – wellicht een idee voor een eventueel tweede seizoen.

Captive S1, vanaf 9 december 2016 op Netlfix