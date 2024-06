Captivated: Britse thrillerreeks in juli te zien bij de NPO

De vierdelige serie Captivated (in het Verenigd Koninkrijk uitgezonden onder de titel Too Good To be True) komt op 26 juli naar de NPO. In dit Ierse televisiedrama is te zien hoe de armlastige alleenstaande moeder Rachel (Kara Tointon) op een dag een aanbieding krijgt die ze niet kan afwijzen. De rijke Elliot (Allen Leech uit Downton Abbey) biedt haar een goedbetaalde baan als schoonmaker op zijn riante landgoed. Rachel vraagt zich echter al snel af hoe het zit met de drijfveren van haar nieuwe werkgever, die overal camera’s heeft hangen en alles in de gaten lijkt te houden. Captivated werd geregisseerd door Megan K. Showrunner is oud-voetballer en acteur David Leon, die vooral bekend is als rechercheur Ashworth uit Vera.