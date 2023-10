Camp Courage: sympathiek maar onnodig sentimenteel

De levens van Milana en haar grootmoeder Olga zijn met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne volledig op hun kop gezet. De twee zijn, nadat ze eerder al vluchtten uit de Krim, uiteindelijk ook hun land ontvlucht. In Camp Courage toont documentairemaker Max Lowe de bijzonder band tussen de twee. Je krijgt meteen sympathie voor ze, misschien wel omdat ze niet kwaad zijn of rancuneus, maar juist vol levensvreugde. Tegelijkertijd kampen Olga en Milana met trauma’s. In de film is te zien hoe ze afreizen naar een zomerkamp in de Oostenrijkse Alpen, waar Milana onder meer een cursus bergbeklimmen krijgt.