Callie Khouri produceert het muzikale Deep City

Nashville-bedenker Callie Khouri duikt in het nachtleven van Miami. Ze is als producent aan boord gehaald van het muzikale drama Deep City.

De serie volgt verschillende artiesten, muzikanten en criminelen, die in Miami allemaal hun versie van de Amerikaanse droom proberen te verwezenlijken. Deep City werd bedacht door Juan Carlos Coto, producent van onder meer Heroes, Nikita en From Dusk Till Dawn. Coto schreef ooit voor de Miami Herald en kent de stad als geen ander, maar schakelt Khouri nu in om hem te ondersteunen. Khouri komt niet alleen, want ook haar man T Bone Burnett zal zich met de muzikale kant van de serie gaan bezighouden. Burnett won ooit een Oscar voor Crazy Heart met Jeff Bridges en verzorgde de openingsmuziek van het eerste seizoen van True Detective. Daarnaast werkte hij voor zijn vrouw aan de muziek van het eerste seizoen van Nashville , dat hij echter vroegtijdig verliet omdat hij het achter de schermen niet eens was met een aantal van de producenten.