Call the Midwife S13E01: fijn historisch beeld; spannende wendingen BBC First , Serie , Recensie • 10-02-2024

Dertiende deel van Brits melodrama speelt zich af in 1969, en draait onder meer om vier aspirant-vroedvrouwen.

Het is 1969 en de medische wereld verandert met rasse schreden. Dat merken ze ook bij het Nonnatus House, het centrum voor verloskundigen in de Londense wijk Poplar. Vrouwen bij wie tijdens de bevalling complicaties optreden moeten sneller worden doorverwezen naar het ziekenhuis; narcose wordt niet meer zomaar toegepast. Vier nieuwe aspirant-vroedvrouwen (onder wie de zwangere Rosalind, gespeeld door Natalie Quarry) arriveren in het dertiende seizoen in het Nonnatus House en kunnen meteen aan de slag. Het telefoonsysteem wordt aan ze uitgelegd alvorens een aantal interessante zaken zich aandienen.

Een zwangere vrouw blijkt te zijn getrouwd met een maffioso; die passage representeert in de aflevering het thrillerelement. Een andere vrouw, die bij de geboorte verlamd raakte, bevalt van haar zoon. Dat levert weer vragen op over waar het bij haar fout ging, maar toont ook dat zelfs vrouwen met zo’n aandoening prima kunnen bevallen. En dan is er nog de focus op het tijdperk an sich, waarin mensen gaandeweg een andere taal zijn gaan bezigen. Ze zijn mondiger geworden; er wordt zelfs meer gevloekt tijdens bevallingen. Daar moeten de vroedvrouwen maar aan wennen, want die ontwikkeling is onomkeerbaar.

Dat is evenwel al jaren het leuke aan Call the Midwife: hoe melodrama wordt vervlecht met een historisch beeld van een periode. Misschien zijn de makers aan het begin van het dertiende seizoen, met een keur aan wendingen, iets te overenthousiast. Een zaak minder had de aflevering ook goedgedaan. Maar het zijn wel precies die wendingen, en dat spel met genres, waardoor de serie blijft boeien.