Calista Flockhart krijgt kleinere rol in Supergirl • Nieuws • 05-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ally McBeal -actrice Calista Flockhart keert terug voor het tweede seizoen van Supergirl , maar haar personage zal niet meer zo prominent aanwezig zijn. In seizoen één was ze nog een vast castlid en in de volgende reeks krijgt ze een gastrol.

De laatste jaren pakt Flockhart alleen nog acteerklussen in Los Angeles aan, om op die manier altijd dicht bij haar familie te kunnen zijn. Het eerste seizoen van Supergirl werd geschoten in Los Angeles, maar nu de show verhuist van CBS naar de CW, verhuist de productie naar Vancouver, omdat daar alle superheldenshows (o.a. The Flash ) van de zender worden opgenomen. Dat is een complicatie voor Flockhart, maar volgens Deadline is er een compromis gesloten en zal de actrice om de paar weken op en neer vliegen om toch een aantal scènes te schieten.

Flockhart is in Supergirl te zien als Cat Grant; de bazin – en soms mentor – van de door Melissa Benoist gespeelde Kara / Supergirl. ‘ Supergirl zou geen Supergirl meer zijn zonder Calista Flockhart’, liet producent Andrew Kreisberg weten. ‘We zijn erg blij dat ze besloten heeft om toch nog zo vaak mogelijk terug te keren.’ Flockhart zou tijdens elk uitstapje naar Canada scènes voor meerdere afleveringen schieten. De opnamen van het tweede seizoen beginnen volgende week.