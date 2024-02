Bupkis S01E01-02: spijkerharde zelfspot Canvas , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 209 keer bekeken • bewaren

Komiek Pete Davidson speelt een gefictionaliseerde versie van zichzelf in komedie waarin typisch New Yorkse humor prevaleert.

Komiek Pete Davidson woont in Bupkis weer bij zijn moeder (Edie Falco speelt Amy). Nadat hij in een soort existentiële crisis is beland, komt hij terecht in de kelder van zijn ouderlijk huis. In de openingsaflevering is te zien hoe hij zichzelf, met een VR-set op z’n hoofd, googelt. Hij schrikt bijna van al die tabloids die al jaren artikelen aan hem en zijn liefdesrelaties wijden. Hij wil er niet meer aan denken en besluit tot een soort virtuele masturbeersessie. Het glijmiddel staat echter aan de andere kant van de ruimte. Dus stuntelt Davidson met de bril door de kamer. Dat kan natuurlijk alleen maar desastreus aflopen - denk aan een incident met sperma.

Met deze scène zet de acteur, die Bupkis bedacht met scenaristen Dave Sirus en Judah Miller, wél meteen de toon. De komedieserie is een toonbeeld van de soms spijkerharde zelfspot die de komiek graag etaleert. En hoewel het onduidelijk is wat nu precies autobiografisch is en niet, insinueert Davidson wel voortdurend dat hij de kijker een gedramatiseerde blik achter de schermen van zijn leven gunt. In de tweede aflevering verhuist de verhaallijn naar Davidsons jeugd: zijn vader, een brandweerman, overleed tijdens de terreuraanslagen op 11 september 2001. Dus moesten andere mannen uit zijn familie zich manifesteren als vaderfiguur.

Bobby Cannavale speelt oom Tom: een dubieus type dat Davidson telkens toefluistert dat hij ‘moet doen wat ik zeg, en niet doen wat ik doe’. Logisch: Tom snuift graag cocaïne. In de eerste aflevering is te zien hoe Davidson tevens een bijzondere band opbouwt met z’n opa (Joe Pesci speelt Joe LaRocca). Met gesprekken die wel uit het leven moeten zijn gegrepen. Sowieso is de chemie tussen Davidson en deze doorgewinterde acteurs uitstekend. En Pesci, die vrijwel nooit meer acteert, valt nergens uit de maat. Het is een genot om hem weer eens te zien spelen. Pesci, Falco en Cannavale spelen onvervalste New Yorkers. Rouwdouwers die het klappen van de zweep gewend zijn.

Dat leidt in Bupkis tot kolderieke, soms bijna flauwe situaties. Maar Davidson zorgt ervoor dat de bij vlagen extreme grappen wél goed landen. Zoals wanneer zijn personage familievriend Roy (Brad Garrett), die een heupprobleem heeft, moet helpen tijdens een vrijpartij met een sekswerker. Je ziet dat soort gekkigheden niet aankomen. Maar je gelooft zo dat er op Staten Island misschien wel wat in het water zit.