Buckaroo Banzai-serie op de lange baan gezet

De tv-versie van Buckaroo Banzai is door Amazon uitgesteld.

In The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension – zoals de volledige titel van de cultfilm uit 1984 luidt – was Peter Weller te zien als een rockster die samen met zijn band een buitenaardse invasie moest stoppen. Regisseur Walter D. Richter en schrijver Earl Mac Rauch zijn van mening dat de filmrechten bij hun liggen, maar MGM denkt daar heel anders over. Zij hadden hun nieuwe tv-adaptatie al ondergebracht bij Amazon en willen nu middels een rechtszaak bewijzen dat de rechten bij de studio liggen en niet bij de makers. Door de ruzie tussen MGM en de makers van de film, heeft ook Kevin Smith (Clerks) het project te verlaten. Smith zou oorspronkelijk gaan aantreden als showrunner, maar wil als groot fan van de film niet aan de slag gaan met een tv-versie, zonder goedkeuring van de schrijver en regisseur waar het allemaal mee begon.