Bryan Singer regisseert ook X-Men tv-serie • Nieuws • 27-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

X-Men-veteraan Bryan Singer regisseert de nieuwe X-Men-pilot van Fox. Het project van Matt Nix (Burn Notice) heeft nog geen titel.

De pilot draait om twee normale ouders, die ontdekken dat hun kinderen over speciale krachten beschikken. Ze worden opgejaagd door een vijandelijke overheidsinstantie en om te overleven moeten ze samenwerken met een ondergronds netwerk van mutanten. Singer was al aangesteld als producent van de serie, maar is nu tevens bevestigd als regisseur van de pilot. In 2000 zette hij de superheldenfilm weer op de kaart met de eerste X-Men-speelfilm, nadat het genre in 1997 door het floppen van Batman & Robin stilletjes leek te verdwijnen. Na het regisseren van ook de sequel, liet Singer het derde deel aan zich voorbijgaan om Superman Returns te maken. Hij keerde in 2014 nogmaals terug om X-Men: Days of Future Past te regisseren en stond vorig jaar ook weer aan het roer van X-Men: Apocalypse. Singer regisseerde voor Fox al eerder de pilot van House, een serie die hij eveneens zelf produceerde.

Volgens Nix krijgt zijn serie een connectie met het filmuniversum van X-Men. Dit in tegenstelling tot de nieuwe, en eveneens door Singer geproduceerde, X-Men-serie Legion van Noah Hawley, die binnenkort in première gaat op FX.