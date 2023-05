Bryan Fuller niet langer showrunner van nieuwe Star Trek-serie

Bryan Fuller ziet toch af van zijn rol als showrunner voor Star Trek Discovery. Gretchen J. Berg en Aaron Harberts zullen hem vervangen.

Het nieuws is redelijk opvallend, want Fuller is één van de twee bedenkers van het volledig nieuwe Star Trek Discovery. Hij was tot nu toe zo'n beetje het officiële gezicht van de serie en degene die in interviews altijd heel passioneel vertelde over zijn plannen voor de show. Gretchen J. Berg en Aaron Harberts werkten achter de schermen al wel met hem samen. Het tweetal kreeg via Fullers Twitter dan ook zijn officiële goedkeuring om de ‘captains chair’ van hem over te nemen. Er zou verder geen onenigheid zijn tussen Fuller en zender CBS, de showrunner heeft het momenteel gewoon druk met zijn andere nieuwe series American Gods voor Starz en Amazing Stories voor NBC. Hij blijft nog wel bij Star Trek Discovery betrokken als scenarist en producent. Volgens Deadline is ondertussen ook Akiva Goldsman (Oscarwinnaar voor A Beautiful Mind, maar ook de schrijver van het geflopte Batman & Robin) ingeschakeld om Berg en Harberts te ondersteunen.