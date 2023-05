Bryan Fuller hoopt op Hannibal-miniserie(s)

Bryan Fuller wil graag verder met Hannibal. Zo hoopt hij onder meer het boek The Silence of the Lambs nog te verfilmen voor televisie.

De showrunner zou Hannibal het liefst weer tot leven wekken als miniserie(s), van tussen de 6 en de 8 afleveringen. Dat zou volgens hem de beste optie zijn voor de castleden, die het inmiddels steeds drukker hebben gekregen. Zo was Mads Mikkelsen onlangs nog te zien in Rogue One en heeft Hugh Dancy momenteel een rol in The Path op Hulu. De eerste 3 seizoenen van Hannibal gebruikten vooral Red Dragon en Hannibal als bronmateriaal. De rechten van The Silence of the Lambs zijn echter in handen van de producenten van de Oscarwinnende verfilming van Jonathan Demme uit 1991. In augustus 2017 zal filmstudio MGM die rechten echter weer verliezen en Fuller hoopt dat er dan een deal gesloten kan worden. Wel moet er dan tevens een nieuwe zender of streamingdienst worden gezocht. De serie werd in 2015 door NBC stopgezet vanwege te lage kijkcijfers.