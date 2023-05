Bryan Cranston zet schrijvers op Philip K. Dick-anthologie

Amazon bewerkt een aantal verhalen van Philip K. Dick tot tv-serie. Bryan Cranston treedt aan als producent.

De titel van het project, Philip K. Dick’s Electric Dreams, verwijst naar het door Philip K. Dick geschreven Do Androids Dream of Electric Sheep, dat ooit door Ridley Scott werd verfilmd als Blade Runner. Het project is een anthologie waarbij, net als in bijvoorbeeld Black Mirror , elke aflevering een ander verhaal wordt verteld. Cranston heeft inmiddels verschillende scenaristen aangesteld; de verhalen van Dick zullen door Dee Rees (Bessie) Tony Grisoni ( The Young Pope ), Jack Thorne (Harry Potter and the Cursed Child), Matthew Graham (Life on Mars), David Farr (The Night Manager), Travis Beacham (Pacific Rim), Michael Dinner (Justified) en Ronald D. Moore (Outlander) bewerkt worden voor televisie. Men verwacht dat Cranston in in ieder geval 1 van de 10 afleveringen ook op zal duiken als acteur. Amazon heeft momenteel alleen de uitzendrechten voor Amerika. In Engeland zal de serie worden uitgezonden door Channel 4.