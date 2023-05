Bryan Cranston terug als Walter White in SNL

Saturday Night Live verraste de kijkers dit weekend met een gastoptreden van Bryan Cranston. Bekijk de openingssketch hieronder.

Hoewel Alec Baldwin in de aflevering niet te zien was als Donald Trump , werd er afgetrapt met een sketch over zijn keuzes voor het aankomende kabinet. Zo kreeg Cranston de kans om op te duiken als zijn personage Walter White uit Breaking Bad , die in het fragment door Trump naar voren is geschoven om de Drug Enforcement Administration te gaan leiden. Hij is daarbij een voorstander van een eventuele muur tussen de Verenigde Staten en Mexico, want dat betekent minder concurrentie van de zuidelijke drugskartels. Alle afleveringen van het vijf seizoenen tellende Breaking Bad zijn momenteel te streamen op Netflix. De rol van Walter White leverde Cranston verschillende Emmy’s en een Golden Globe op. De acteur ontving begin dit jaar ook zijn eerste Oscarnominatie, voor zijn rol als scenarist Dalton Trumbo in de biopic Trumbo van Jay Roach.