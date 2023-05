Brooklyn Nine-Nine S4E1: experimenteel en zonder clichés • Fox , Recensie • 21-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Brooklyn Nine-Nine blijft vernieuwend – binnen de grenzen van de sitcom.





concentreert zich op een eclectisch politiekorps, namelijk het fictieve 99ste district van de New York City Police Department in Brooklyn. Centraal staat Jake Peralta (Andy Samberg), een briljante maar kinderachtige rechercheur, Captain Raymond Holt (Andre Braugher) de stoïcijnse homoseksuele commandant, de perfectionistische Amy Santiago (Melissa Fumero), district leider Terry Jeffords (Terry Crews), de stugge rechercheur Rosa Diaz (Stephanie Beatriz), de onhandige Charles Boyle ( Joe Lo Truglio) en de narcistische assistente Gina Linetti (Chelsea Peretti).

Brooklyn Nine-Nine veraste menigeen met het feit dat het een grappige serie was, een ensemble-serie, en toch niet de Andy Samberg Show. Samberg, voornamelijk bekend van Saturday Night Live en komisch trio The Lonely Island, kan nogal overheersend zijn met zijn onstuimige energie. Brooklyn Nine-Nine heeft het getroffen met de cast en geen van de acteurs zijn zwakke schakels.

De finale van het derde seizoen creëerde anticipatie voor de toekomst van de serie, gelet op de korte cliffhanger rondom de extreme corruptie binnen het politie district en de uiterst gevaarlijke maffia baas Jimmy ‘The Butcher’ Figgis. In de afgelopen drie seizoenen hebben de makers van Brooklyn Nine-Nine laten zien dat ze een haarscherp vermogen hebben om een wereld te creëren waar niet alleen plaats is voor de typische zaak-van-de-week sitcom. Dit is merkbaar in de opener van het vierde seizoen.

Captain Holt en Jake zijn ondergebracht in een Witness Protection Program en leven nu in het zuiden van Florida onder de schuilnamen Greg en Larry. Het is een experimentele aflevering omdat het een van de elementen mist dat Brooklyn Nine-Nine zo goed maakt: het ensemble. De Ace Ventura: Pet Detective elementen werken goed en het gouden duo Holt en Jake proberen zich krampachtig staande te houden met hun nieuwe identiteit in het saaie Florida.

Brooklyn Nine-Nine heeft ruimte voor het experimentele, en dat is goed. Maar het is op zijn best als het zich daadwerkelijk focust op het hele korps. Op Brooklyn Nine-Nine dus.

Brooklyn Nine-Nine S4 vanaf 20 september op Fox (USA)