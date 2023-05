Broadchurch S03E01: veelbelovend en akelig gedetailleerd • TV , Recensie • 08-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De nieuwe, sinistere zaak in het slotseizoen Broadchurch wordt wederom akelig en indrukwekkend gedetailleerd uitgewerkt.

Brigadier Ellie Miller (Olivia Colman) en adjudant Alec Hardy (David Tennant) keren voor de derde en laatste keer terug als politieduo in het Engelse Dorset. Ditmaal draait het onderzoek rondom de verdoofde Trish (een sterke en kwetsbare rol van Coronation -ster Julie Hesmondhalgh), die aangifte komt doen van verkrachting. Ze is getraumatiseerd, en laveert tussen gevoelens van schaamte en de nasleep van een hoofdwond. Miller en Hardy betreden een hachelijk gebied, waarin hun noodzaak om de dader te vinden opweegt tegen het in bescherming nemen van het slachtoffer.

Broadchurch verdient lof voor de akelig gedetailleerde wijze waarop de serie toont hoe Trish stapsgewijs door de procedure beweegt waar een verkrachtingsslachtoffer doorheen moet. De verzameling van kledingstukken, de fotografie, het inwendige onderzoek, en tussendoor: de vragen. Het is klinisch, methodisch, en tegelijkertijd hartverscheurend – prijzenswaardig uitgevoerd.

Het is een geheel nieuwe zaak die van de grond af wordt opgebouwd; een kans voor Broadchurch om beheerst en bescheiden een volgende boog te beginnen die meer verwantschap heeft met de stijl van het eerste seizoen, en daarmee het chaotische rommeltje van seizoen twee achterlaat. Nieuwe namen worden geïntroduceerd, onder wie de kritische agent Katie Harford (BAFTA-winnaar Georgina Campbell). Zij spreekt vrijwel onmiddellijk de kwalijkste woorden uit die in een verkrachtingsonderzoek kunnen worden gezegd: geloven we haar wel?

Na kindermoord heeft Broadchurch met seksueel geweld opnieuw een beladen onderwerp uitgekozen dat de gemoederen hoog doet oplopen. Het gekibbel tussen Miller en Hardy vormt natuurlijk de charme die de serie voortdrijft; het blaast wat welkome lucht in de drukkende afleveringen. Seriebedenker Chris Chibnall beschreef de twee als nukkig oud getrouwd stel, en Colman en Tennant hebben de chemie om dat overtuigend te vertolken. Het zuidwestelijke landschap van Engeland is bovendien een dankbaar camera-onderwerp, en wederom worden ondervragingen bij voorkeur gevoerd tegen de achtergrond van het prachtige natuurschoon. Het zijn deze sferische beelden die de toon zetten en contrasteren met de verschrikkelijke misdrijven die in deze betoverende omgeving worden gepleegd.

Het is een ingetogen opening, wellicht om de hoge verwachtingen onder controle te houden. Want wordt deze misdaad op even vernuftige wijze uiteengezet als in het eerste seizoen, en net zo briljant opgelost? Het is een veelbelovend begin, dat veel ruimte laat voor toenemende spanning. Bedenker en schrijver Chibnall heeft besloten met Broadchurch te stoppen om het elfde seizoen van Doctor Who over te nemen van Steven Moffat als showrunner. Bij zo’n slotstuk kan alles gebeuren.

Broadchurch S03, vanaf 1 november op Netflix