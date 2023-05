Broadchurch S3 onthult nieuwe beelden

Volgende maand begint het laatste seizoen van Broadchurch. Bekijk Olivia Colman en David Tennant in de nieuwe trailer.

In de derde reeks onderzoeken rechercheur Ellie Miller (Colman, die onlangs een Golden Globe won voor The Night Manager ) en inspecteur Alec Hardy (Tennant, binnenkort te horen in Ducktales ) een aangrijpend zedenmisdrijf. Tegelijkertijd werkt ook het effect van de dood van de 11-jarige Danny Latimer nog steeds door op zowel de agenten als de inwoners van de Britse kustplaats. De makers van de serie deden een jaar lang research bij lokale agenten en organisaties die zich specialiseren in het oplossen van seksuele misdrijven en het helpen van slachtoffers, om alles zo realistisch mogelijk te kunnen portretteren. In het derde seizoen zijn ook Andrew Buchan en Jodie Whittaker opnieuw van de partij als de ouders van de vermoorde Danny Latimer. Arthur Darvill geeft nog één keer gestalte aan dominee Paul Coates en verder keren ook Carolyn Pickles, Charlotte Beaumont en Adam Wilson terug voor de laatste reeks.