Britt Robertson neemt de leiding in Girlboss

Netflix komt met een serie die zich afspeelt in de modewereld. Bekijk Britt Robertson als jonge ondernemer in Girlboss.

Girlboss is losjes gebaseerd op het gelijknamige boek van Sophia Amoruso, de oprichtster van het modemerk Nasty Gal. In de trailer zien we hoe Sophia (Robertson) een verkoper (Jim Rash) te slim af is en op eBay begint met het aanbieden van vintagekleding. Niet veel later besluit ze een eigen site te creëren, die ze al voor haar 28ste weet om te zetten in een miljoenenbedrijf. Dean Norris (Breaking Bad) is in de serie te zien als de vader van Sophia. Girlboss is afkomstig uit de koker van Kay Cannon, schrijfster van de muzikale Pitch Perfect-films en eerder werkzaam voor series als 30 Rock en New Girl . Naast Amoruso zelf is ook Charlize Theron achter de schermen betrokken als producent. Girlboss is naast het aankomende Mindhunter , het tweede project dat de actrice dit jaar produceert voor Netflix.