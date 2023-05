Britste gangsters in trailer voor Snatch • Nieuws • 16-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De invloed van Guy Ritchie is voelbaar in de trailer voor Snatch. Rupert Grint (Harry Potter) speelt één van de hoofdrollen.

Snatch is gebaseerd op de gelijknamige film van Ritchie, waarin een stel kleine criminelen (Jason Statham en Stephen Graham) het pad kruist met een keiharde gangsterbaas (Alan Ford) en een onverstaanbare zigeuner (Brad Pitt). De nieuwe tv-versie lijkt echter ook sterk beïnvloed door Ritchie’s debuutfilm Lock, Stock & Two Smoking Barrels. De tv-versie van Snatch draait om een stel twintigers die per toeval tegen een gestolen vrachtwagen vol goud aanlopen en vervolgens terechtkomen in de wereld van de georganiseerde misdaad. En daar krijgen ze te maken met corrupte agenten, zigeunerboksers en internationale topcriminelen. Grint geeft gestalte aan de chaotische oplichter Charlie Cavendish en Ed Westwick ( Gossip Girl ) is te zien als de Cubaanse nachtclubeigenaar Sonny Castillo. Andere bijrollen in de serie zijn er voor Luke Pasqualino en Dougray Scott.

De serie gaat op 10 maart in première bij Sony’s eigen streamingdienst Crackle. Het eerste seizoen bestaat uit 10 afleveringen. Guy Ritchie is niet bij de serie betrokken, maar komt binnenkort met een bioscoopfilm over King Arthur (Charlie Hunnam).