Brendan Gleeson gecast in nieuwe Stephen King-serie

Zender AT&T strikt Brendan Gleeson voor de Stephen King-verfilming Mr. Mercedes. De serie gaat komende herfst in première.

Het boek van King draait om de psychopathische moordenaar Brady Hartsfield, die de inmiddels gepensioneerde agent Bill Hodges begint uit te dagen, waardoor deze besluit toch weer in actie te komen. Gleeson zal gestalte geven aan Hodges. De Ierse acteur is bekend van films als Braveheart en Harry Potter en is nu in de Nederlandse bioscopen te zien in het door Ben Affleck geregisseerde misdaaddrama Live by Night. Hartsfield zal worden gespeeld door Harry Treadaway, vooral bekend als Victor Frankenstein in de Showtime-serie Penny Dreadful . De cast bestaat verder uit onder andere Jharrel Jerome ( Moonlight ), Mary-Louise Parker ( Weeds) en Holland Taylor ( The Truman Show ). David E. Kelley ( Boston Legal) is verantwoordelijk voor de adaptatie van het boek. Kelley bracht onlangs zijn nieuwe serie Goliath naar Amazon en pende tevens de miniserie Big Little Lies voor HBO. Jack Bender, bekend van Lost en het eveneens op een boek van King gebaseerde Under the Dome , zal Mr. Mercedes gaan regisseren.