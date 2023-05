Breaking Bad The Movie: 62 afleveringen in 2 uur • TV , Film , Nieuws • 13-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Twee filmmakers hebben alle 62 afleveringen van Breaking Bad samengevoegd tot een speelfilm van twee uur.

‘Wat als Breaking Bad een film was?’ Deze vraag hield Franse filmmakers Lucas Stoll en Gaylor Morestin nachtenlang wakker. Twee jaar lang om precies te zijn, want dat is hoeveel tijd het duo nodig had om in hun eigen woorden geen fanfilm, maar een herziene versie van Breaking Bad te creëren.

Wat de makers van de oorspronkelijke serie ervan vinden is nog niet bekend – de producenten hebben het druk met het werkende Los Pollos Hermanos pop-up restaurant dat ze net geopend hebben in Austin, Texas ter promotie van Breaking Bad-prequel Better Call Saul.

Voorlopig is de film op Vimeo te bekijken: