Brady Bunch-moeder Florence Henderson (82) overleden • 26-11-2016

Actrice Florence Henderson is op 82-jarige leeftijd overleden in Los Angeles. Ze werd begin jaren 70 bekend door haar rol op tv in The Brady Bunch.

Voordat Henderson in The Brady Bunch gestalte gaf aan moeder Carol Brady, was ze al een grote ster op Broadway. In de jaren 50 stond ze op de planken met rollen in onder meer Oklahoma! en The Sound of Music. In de jaren 60 was ze de eerste vrouwelijke gast-host van The Tonight Show Starring Johnny Carson . Vervolgens werd ze in 1969 gecast als één van de meest geliefde televisie-moeders aller tijden. Hoewel The Brady Bunch voor sitcom-begrippen niet lang op de buis was, wordt de serie gezien als één van de meest iconische familiekomedies ooit gemaakt. Henderson zou haar rol daarna dan ook nog talloze keren oppakken voor allerlei spin-offs en tv-specials. In de film-reboot uit de jaren 90 had ze een cameo als de oma van het nieuwe gezin. Recentelijk speelde de actrice gastrollen in series als Trophy Wife, 30 Rock en The Cleveland Show.

Henderson overleed na een plotseling hartfalen in het ziekenhuis, omringd door vrienden en familie. Kort geleden was ze nog aanwezig bij de opnamen van Dancing with the Stars, om daar deelneemster Maureen McCormick – die destijds in The Brady Bunch gestalte gaf aan haar dochter Marcia – aan te moedigen.