Bosch S3 van Amazon heeft eerste trailer

Amazon komt met nieuwe afleveringen van hun succesvolle politieserie Bosch. Bekijk hoofdrolspeler Titus Welliver (Lost, Sons of Anarchy) in de trailer voor het derde seizoen.

In het derde seizoen krijgt Welliver als detective Hieronymus ‘Harry’ Bosch te maken met een moord die mogelijk gepleegd is door een collega binnen de LAPD. De situatie wordt nog een stuk ingewikkelder, wanneer zijn eigen partner (Jamier Hector, bekend als Marlo uit The Wire ) en ook zijn directe leidinggevende (Amy Aquino) zich realiseren dat Bosch zelf misschien wel de dader zou kunnen zijn. Het personage Harry Bosch is afkomstig uit de boekenreeks van Michael Connelly ( The Lincoln Lawyer ) en voor het derde tv-seizoen werden elementen gebruikt uit zijn debuutroman The Black Echo en zijn zevende Harry Bosch-boek A Darkness More Than Night. Daniel Pyne ( The Manchurian Candidate , The Sum of All Fears ) trad aan als de nieuwe showrunner van Bosch, omdat zijn voorganger Eric Overmyer ( The Wire , Treme ) overstapte naar The Man in the High Castle