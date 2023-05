Bosch S03: vruchtbare verfilming van de populaire boekenreeks • Amazon , Recensie • 20-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Het politiedrama van Amazon leunt op ijzersterk bronmateriaal, waardoor je de clichés van het genre wat makkelijker door de vingers ziet.

De manier waarop The Wire alle verhaallijnen van een gigantische ensemble cast wist te balanceren lijkt niet meer te overtreffen. En dus besloot Eric Overmyer, protégee van David Simon en producent van The Wire, met Bosch juist de diepte in te gaan. Na jaren van solide bijrollen ( The Good Wife , Lost, Deadwood ) mag Titus Welliver als de detective uit boeken van Michael Connelly nu zelf een serie dragen. Verder zien we een aantal veteranen uit The Wire, met Jamie Hector als de partner van Bosch en Lance Reddick als een Daniels 2.0.

In tegenstelling tot een McNulty in The Wire, die zijn werk beleefde als een massage van zijn eigen ego, wordt Bosch gedreven door innerlijke demonen. Als vaderloos kind van een vermoorde prostituee stuiterde hij van weeshuis naar weeshuis, om via het leger bij de politie terecht te komen. Of Welliver de Harry Bosch is die je tijdens het lezen van de boeken voor je zag, zal per kijker verschillen. Op tv lijkt de last van de onopgeloste moord op zijn moeder wel net iets zwaarder op zijn schouders te drukken dan in het bronmateriaal van Connelly.

Elk seizoen neemt één specifieke moordzaak uit de boeken als rode draad. Bij het oplossen ervan wordt Bosch afgeleid door zijn pokerspelende ex-vrouw, zijn nieuwsgierige dochter en vakkundig in het verhaal verwerkte plotpunten uit overige boeken. In de eerst reeks voegt een seriemoordenaar een beklemmend Silence of the Lambs-achtig sfeertje toe. De tweede reeks schuurt door de aanwezigheid van een dode pornoproducer en een verleidelijke femme fatale weer dichter tegen de oorspronkelijke LA-noir invloeden van Raymond Chandler aan.

Bosch is niet vrij van clichés; het genre is gebouwd op eenzame detectives die leven voor hun werk, proberen te stoppen met roken en het liefst het bed delen met jongere vrouwen. Dat Bosch nog wel prima door één deur kan met zijn ex-vrouw (Sarah Clarke, bekend als Nina Myers uit 24), zonder schreeuwpartijen en ruzies over de voogdij, werkt dan wel weer erg verfrissend. En het past ook bij een serie die zelden aanstuurt op sensationele cliffhangers en de moordmysteries in een traag maar absorberend tempo laat ontvouwen.

Personages als Terry McCaleb (Blood Work) en Mickey Haller (The Lincoln Lawyer) waren al op het witte doek te zien en het is een klein wonder dat Connelly’s bekendste creatie zo lang op een verfilming heeft moeten wachten. Ondanks dat het derde seizoen, misschien ook door de wisseling van showrunner, wat drukker aandoet dan de eerste twee, lijkt Amazon met Bosch een serie te hebben die nog jaren meekan. En met ruim twintig boeken, plus wat cross-overs met zijn halfbroer Haller, is er meer dan voldoende materiaal om uit te putten.

Bosch S03, vanaf 21 april bij Amazon Prime