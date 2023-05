To The Bone: de makers in gesprek over anorexia • Nieuws • 17-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Naar aanleiding van de release van To The Bone liet Netflix de makers aan het woord over wat ze met de film willen bereiken.

In To The Bone geeft Lily Collins (op Netflix nu ook te zien in Okja ) gestalte aan een jonge vrouw die kampt met anorexia. Ze ondergaat een experimenteel programma, waarbij ze een hechte band opbouwt met de andere deelnemers en haar onconventionele dokter. Net als eerder 13 Reasons Why (dat volgens sommige critici een te romantisch beeld schetste van suïcidaal gedrag) riep ook To The Bone wat weerstand op. Zo viel Collins (die zelf ook ooit kampte met een eetstoornis) vijftien kilo af voor de rol en zou de film eerder gezien kunnen worden als verheerlijking dan als schrikbeeld. Regisseur Marti Noxon en haar cast vertellen samen met een aantal gezondheidsexperts over de insteek van To The Bone en de manier waarop de film het taboe op eetproblemen moet zien te doorbreken.

To The Bone is nu te zien op Netflix.