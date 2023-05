BoJack Horseman krijgt vijfde seizoen

Het depressieve paard BoJack Horseman komt terug naar Netflix met een vijfde seizoen.

Het vierde seizoen van de animatieserie werd eerder deze maand door Netflix vrijgegeven en kon wederom rekenen op uitstekende kritieken. De komst van de vijfde reeks werd bekend gemaakt op social media, door middel van een filmpje waarin BoJack een aantal berichtjes ontvangt van een 'clingy Netflix exec', die hem laat weten dat hij binnenkort weer op de set wordt verwacht. Will Arnett (ook op Netflix te zien Arrested Development en Flaked ) is in de serie te horen als het titelpersonage. BoJack Horseman was ooit de ster van de populaire sitcom Horsin' Around, maar kampt inmiddels met allerlei neuroses. Met hulp van onder anderen zijn huisgenoot Todd (Aaron Paul) en de Persische kat Princess Carolyn (Amy Sedaris) probeert hij er weer uit zijn diepe dal te klimmen.