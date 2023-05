Boekenweek 2017: Alle uitzendingen op rij • TV • 23-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De Boekenweek 2017 (thema: Verboden vruchten) gaat van start en ook op tv en radio wordt daar uitgebreid aandacht aan besteed. Alle uitzendingen op rij.

Nog voordat de Boekenweek officieel is begonnen zijn boekenweekessayist Connie Palmen (woensdag) en Boekenweekgeschenkschrijver Herman Koch (23 maart) om 00:00 op NPO Radio 1 een uur lang te gast bij Pieter van der Wielen in Nooit meer slapen. Uiteraard zijn ook Koot en Bie weer van de partij. Op zaterdag (22:40 uur, NPO 2) zetten zij ‘de pruimen op sap’. Gravend in hun rijke oeuvre van seksueel getinte sketches kunnen typetjes als De Vieze Man, Jacobse en Van Es, De Duitse Leraar en Koos Koets natuurlijk niet ontbreken. Op zondag (19:15 uur, NPO 2) in Boekenweek schuiven naast Connie Palmen en Herman Koch ook Atte Jongstra, A.H.J. Dautzenberg en literatuurcriticus Arie Storm aans.

Iedere werkdag tijdens de Boekenweek (22:45 uur, NPO 2) krijgen de winnaars van de NPO Boekenweekschrijfwedstrijd in Iedereen schrijft een minimasterclass door auteurs Adriaan van Dis, Herman Koch, Mensje van Keulen, Anna Enquist en Jan Siebelink. Op NPO Radio 1 wordt in OVT aan de hand van hoogleraren Nederlandse letterkunde en cultuurgeschiedenis uitgebreid stilgestaan bij de geschiedenis van verboden vruchten. Van 17de eeuwse pornoboekjes die deden verleiden tot ‘eenhandige zonde’ tot 19de eeuwse loftuitingen op aantrekkelijke ‘kontschappen’.