Boekenlezers op zoek naar 'Donald Trump is een lul' • TV • 07-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Boekenlezers blijken echt op zoek naar het boek ‘Donald Trump is een lul’, dat zondag werd besproken bij Zondag met Lubach.

In de afgelopen uitzending van Zondag met Lubach gaf de presentator het woord aan zijn medewerker Tex de Wit voor de presentatie van zijn zogenaamde nieuwe boek Donald Trump is een lul. In het ludieke vraag-antwoordgesprek, waarin ‘Amerikakenner’ De Wit te kennen geeft veel research en maanden werk te hebben geleverd, zet de nieuwbakken auteur het onderwerp uiteen: ‘Het gaat over een lul en die heet Donald Trump’. Deze tekst vangt de essentie van het boek en is tevens de enige zin die erin te lezen valt. Het betreft echter niet De Wits debuut, gaat Lubach verder – eerdere publicaties waren Adolf Hitler is een lul en Saddam Hoessein is een lul , met een boek over Assad in productie.

Gelukkige aanwezigen van de uitzending die avond mochten allen een exemplaar mee naar huis nemen, dat tot dusver nog geen opwachting heeft gemaakt op Marktplaats. Politiek verslaggever van de NOS Dominique van der Heyde recenseerde op Twitter: ‘geweldig boek. in een ruk uitgelezen’.

Na de uitzending meldden kijkers onder meer op YouTube en Twitter op zoek te zijn naar het boek, klagend dat er op donaldtrumpiseenlul.nl geen bestelknop te vinden is. Een woordvoerder van bol.com gaf aan dat een aantal mensen inderdaad ook echt al op zoek is gegaan naar het niet-bestaande boek in de webwinkel. ‘Er is zo’n 25 keer gezocht op deze titel. Als je het vergelijkt met hoeveel bezoekers we hebben op een dag hebben – een miljoen – is dat relatief heel weinig, maar het heeft dus wel iets gedaan.’

Update 13-02: De animo voor het boek blijft hoog, blijkt ook uit onze eigen cijfers. Enkele honderden mensen zochten al naar 'Donald Trump is een lul' en variaties daarvan op Google – en kwamen vervolgens op De Lagarde uit.